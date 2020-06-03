Лаціо і Фіорентина купили б Циганкова за 14-15 млн євро – скаут

Італійські клуби активно цікавляться гравцями збірної України.

Про це розповів відомий футбольний скаут Алекс Великих.

"Гравці з українського чемпіонату цікаві італійським клубам, але ціни на цих футболістів дуже великі. Конкретизувати дуже складно, тому що йдуть переговори. Можу сказати, що Сампдорія, Фіорентина, Рома - це активні гравці щодо українських футболістів.

Ціна на ТОП-футболістів? Дуже складно сказати. Наприклад, Тайсона Рома взяла б безкоштовно, оскільки трансфер вони не потягнуть. Циганкова, до слова, якби за 14-15 мільйонів продали - умовний Лаціо або Фіорентина взяли б його. Але ціна на Циганкова не 13-15 мільйонів, а набагато вища", - сказав Великих.