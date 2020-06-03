Назарина: У гравців Карпат немає симптомів коронавірусу

У Карпатах попри спалах коронавірусу надіються дограти поточний сезон УПЛ.

Про це розповів півзахисник львівського клубу Єгор Назарина.

"На жаль, у нас така ж інформація – 26 осіб. Це все, що нам повідомив клуб. Так, в мене негативний тест.

Непроста ситуація як для нас, так і для всього українського футболу. Неприємно, що таке сталося в одній з українських команд. Але вже нічого не зробиш. Хлопців, які заразилися, ми підтримуємо. Завжди на зв'язку. Клуб підтримує.

Прикро, що готувалися. Були максимально налаштовані дограти чемпіонат, домогтися поставленої мети. Що сталося – те сталося. Сподіваємося, після клубного карантину нам вдасться дограти чемпіонат. У глобальному плані симптомів немає ні у кого. Все нормально. Хлопці відмінно почуваються, але вірус є. Нічого з цим не поробиш.

Нам оголосили, що йдемо на двотижневий карантин. Ніяких тренувань не буде. Думаю, здорові хлопці будуть підтримувати себе у формі, тому що два тижні – пристойний відрізок часу", – розповів Назарина.