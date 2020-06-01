Мінськ переграв Слуцьк у 11 турі чемпіонату Білорусі

Один гол вирішив долю зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 червня, у 11-му турі чемпіонату Білорусі Мінськ приймав Слуцьк.

У першому таймі матчу глядачі побачили лише один забитий гол - відзначився Хващинський.

У складі Мінська увесь матч відіграв українець Рижук. Також всю зустріч провів у складі Слуцька український захисник Чеботаєв. А от інший українець Тетеренко перебував на лаві запасних гостей всю гру.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

11 тур, 1 червня

Мінськ - Слуцьк 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Хващинський

Раніше, Динамо виграло брестське дербі у 11 турі чемпіонату Білорусі.