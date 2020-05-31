Динамо виграло брестське дербі у 11 турі чемпіонату Білорусі

Господарі провалили другу половину зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 11-му турі чемпіонату Білорусі відбулося брестське дербі Рух - Динамо.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. У другому таймі дубль Савицького приніс перемогу динамівцям. Лаптєв довів рахунок до розгромного.

У складі Динамо три українці Мілевський, Хачеріді та Нойок вийшли з перших хвилин. Мілевського було замінено на 85-ій хвилині.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

11 тур, 31 травня

Рух (Брест) - Динамо (Брест) 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Діалло, 1:1 - 30 Кисляк, 1:2 - 72 Савицький (пен), 1:3 - 81 Савицький, 1:4 - 86 Лаптєв

Нагадаємо, Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні.