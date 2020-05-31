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Михайличенко: Шкода, що перша гра після перерви саме з Шахтарем

Сьогодні 22:09 210 0
Наставник пояснив причини поразки команди
Михайличенко: Шкода, що перша гра після перерви саме з Шахтарем
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Такій команді, як Шахтар, не можна дозволяти подовгу розігрувати м'яч.

Про це заявив головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

"Ми грали на перемогу, грали до кінця. Шкода, що перша гра після тривалої перерви саме з Шахтарем.

Трішки не вистачило куражу, ігрової практики. Але, в принципі, якихось претензій до хлопців немає. Шкода, що не добилися потрібного результату. Хоча всі передумови для цього були. І, напевно, такій команді, як Шахтар, не можна дозволяти подовгу розігрувати м'яч.

Але, на жаль, той ігровий тонус, який є, не дозволяє ще до кінця втілити це в життя. Шахтар краще використовував ті моменти, що створив.

Ми ще раз хочемо передати великий привіт вболівальникам, великий футбол повернувся в Україну. Навіть при порожніх трибунах відчувався інтерес до цієї гри. Будемо грати.

Щоб порівнювати тайми, треба подивитися статистику. Щось виходило в першому таймі, щось у другому. Були помилки в першому таймі, були і в другому". - зазначив Михайличенко.

Раніше, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.

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