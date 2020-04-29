Джерело - football24.ua.
Нападник Ювентуса Пауло Дибала ніяк не може подолати небезпечну хворобу.
Про це повідомляє AS.
У нього знову діагностували COVID-19.
Пауло Дибала все ще інфікований коронавірусом. Аргентинець вчетверте здав позитивний тест - таким чином, він вже понад місяць бореться з хворобою.
Цікаво, що жодних симптомів COVID-19 у Дибали не спостерігається. Аргентинець продовжить лікування вдома, де перебуває на самоізоляції.
Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.
Раніше, двоє гравців Ювентуса вилікувалися від коронавірусу.