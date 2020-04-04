Дибала повторно заразився коронавірусом

26-річний аргентинський форвард Ювентуса Пауло Дибала знову здав позитивний тест на наявність коронавірусу.

Про це повідомила дівчина футболіста Оріана Сабатіні.

Раніше повідомлялося, що Дибала заразився в березні, перехворів і був виписаний кілька днів тому.

"21-го березня ми здавали тест з моїм хлопцем, і він був позитивним. Три дні тому зробили ще один, який був негативним. Але третій тест знову був позитивним. Я все ще інфікована коронавірусом. Не знаю, як це працює, чому тести показують спочатку одне, а потім інше", — розповіла Сабатіні.

Оріана вважає, що вони з Пауло заразилися після контакту з гравцем Ювентуса Даніеле Ругані, але з того моменту пройшло понад два тижні.

"Ми залишимося вдома ще на два тижні", — зазначила Сабатіні.

Станом на 22:00 4-го квітня в Італії майже 125 тисяч інфікованих коронавірусом. Понад 15 тисяч пацієнтів померли.