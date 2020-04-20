 Президент клубу Першої ліги: Бази Шахтаря і Динамо разом узяті і поряд не стоять з тією, яку будуємо ми | Футбол | Champion.com.ua
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Козловський: Бази Шахтаря і Динамо разом узяті і поряд не стоять з тією, яку будуємо ми

Вчора 20:55 2145 0
Козловський - про нову клубну базу
Козловський: Бази Шахтаря і Динамо разом узяті і поряд не стоять з тією, яку будуємо ми
#Рух, #Козловський

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух будує гірськолижну трасу для академії довжиною 550 метрів.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми будуємо гірськолижну трасу для академії довжиною 550 метрів. Почали будівництво манежу, вже готові шість полів. Люди, які приїжджають на цю базу, з розуму сходять і не розуміють - все поля в повітрі висять.

Завтра у нас буде презентація академії, де ви все подивіться, що це за диво таке. Чи не ображаючи Шахтар і Динамо, я думаю, їх дві бази разом узяті і поряд не стоять з тієї, яку будуємо ми.

У нас буде 10 полів, 2 з них - штучні. Ще одне штучне поле буде в манежі. Поля будуть гібридними, такими, як на Арені Львів, тільки двох видів. Одні будуть на дренажі з піском, а інші буде можна підігрівати на спеціальних подушках за допомогою теплого повітря.

У нас стоять сонячні батареї, є озеро на 8 гектарів. Басейн - 2600 квадратних метрів. Спортзал, тренажерні зали, СПА. Це вже все побудовано.

Криза трохи поламав наші плани, але я думаю, до кінця наступного року ми всі відкриємо", - сказав Козловський.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.

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