Моурінью і гравці Тоттенгема порушили карантин

Головний тренер Тотттенгема Жозе Моурінью і футболісти провели тренування для підтримки фізичної форми, при цьому не дотримуючись елементарних заходів безпеки під час карантину.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд Великобританії ввело заборону на проводження будь-яких групових тренувань під час пандемії. Фізичною активністю можна займатися лише з членами сім'ї, з якими проходить карантин у громадян.

На тренуванні Тоттенгема, крім Моуріньо, були помічені Тангі Ндомбеле, Давінсон Санчес, Серж Ор’є і Райан Сессеньйон. Гравці здійснювали пробіжку, а також виконували деякі вправи, без дотримання потрібної дистанції.

🏃🏃 Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4