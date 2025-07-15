Стала відома заявка України на чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту

Збірна України готується розпочати свої виступи на чемпіонаті світу 2025 року з водних видів спорту.

Турнір, який проходитиме в Сінгапурі з 11 липня по 3 серпня, стартував з матчів водного поло, в якому українці не приймають участь.

Змагання для України розпочнуться тільки 21 липня, коли виступатимуть синхроністки. Пізніше до них доєднаються спортсмени у таких категоріях, як стрибки у воду, плавання та хайдайвінг.

Від України на чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту заявлені 26 спортсменів.

Заявка України на ЧС-2025 з водних видів спорту

плавання : Степан Бабенко, Владислав Бухов, Денис Кесіль, Володимир Лісовець, Максим Овчінніков, Олександр Желтяков;

: Степан Бабенко, Владислав Бухов, Денис Кесіль, Володимир Лісовець, Максим Овчінніков, Олександр Желтяков; стрибки у воду : Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Богдан Чижовський, Марк Гриценко, Діана Карнафель, Данило Коновалов, Софія Лискун, Олексій Середа;

: Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Богдан Чижовський, Марк Гриценко, Діана Карнафель, Данило Коновалов, Софія Лискун, Олексій Середа; артистичне плавання : Іванна Бурба, Олександра Горецька, Марія Гринішина, Ульяна Гринішина, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Дарія Мошинська, Анастасія шмоніна, Марія Зачепа, Марія Здоровцова;

: Іванна Бурба, Олександра Горецька, Марія Гринішина, Ульяна Гринішина, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Дарія Мошинська, Анастасія шмоніна, Марія Зачепа, Марія Здоровцова; хайдайвінг: Олексій Пригоров.

Нагадаємо, що збірна України виграла загальнокомандний залік юніорського чемпіонату Європи 2025 року.