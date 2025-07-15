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Я не знаю, що відбувається: Усик розкритикував Ф’юрі за зустріч із Кремльовим

Андрій Мошкун — 15 липня 2025, 17:10
Я не знаю, що відбувається: Усик розкритикував Ф’юрі за зустріч із Кремльовим
Олександр Усик
Getty Images

Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував зустріч свого екссуперника Тайсона Ф'юрі з російським президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим.

Про це він розповів The Stomping Ground.

"Мені не подобається Фʼюрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців – Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його. Ф’юрі – не бідний, він багатий, але я не знаю, чому він це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається", – сказав

Нагадаємо, Ф’юрі зустрівся з Кремльовим у Стамбулі, де провів з ним битву поглядів та похвалив росіянина за внесок у спорт.

Також британський боксер заявив, що ще чотири роки тому планував поїхати до Москви, і зазначив, що хотів би показати столицю Росії у шоу на Netflix.

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