Моурінью придумав, як тренувати гравців під час карантину

Жозе Моурінью придумав нову методику тренувань

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью вигадав, як проводити тренування команди, яка перебуває на карантині через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Sun.

Від 30 березня клуб відновить групові тренування. Моурінью планує проводити заняття за допомогою відеозв'язку.

Моурінью і його помічники і до цього постійно підтримували зв'язок з командою і відстежували прогрес гравців - контролювали дієту і надсилали програми тренувань.

Нагадаємо, Моурінью хоче переманити Годіна у Тоттенгем.