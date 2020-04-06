Пятов: Я воротарів не обговорюю і завжди буду їх захищати

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов припускався не менше помилок, ніж Богдан Шуст.

Про це заявив сам Пятов.

"Чи міг той трагічний матч із Севільєю надламати психологію Шуста? Я воротарів не обговорюю і завжди буду їх захищати. Це мій життєвий девіз, який я почерпнув у Сергія Долганського. Знаю Бодю, як відкриту, добру, хорошу людину. І знаю, що таке помилки. Повір, я їх припускався не менше, ніж Бодя, і вони були навіть дурнішими. Помилки бувають у всіх.

У тій ситуації, думаю, він сам знає, що б міг зробити більш правильно. Там не було його грубої помилки. Це - серія помилок, у першу чергу польових гравців. Але тренери люблять зробити винним одну людину. Тим паче, у мене з Містером були такі ж ситуації. Мене це не зламало. Мабуть, все залежить від людини. Не знаю, що у Боді творилося всередині, але кожен сам прокладає свій шлях", - сказав Пятов.