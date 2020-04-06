Леоненко: Лулу лягає у мене між ніг і дивиться зі мною серіал

Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко купив тренажер і назвав його Фуркад.

Про це заявив сам Леоненко.

"Карантин проходить як завжди. Руки я завжди мив. Проблем не бачу з карантином, як ходив 12 кілометрів, так і ходжу. Зараз ось купив тренажер і назвав його Фуркад. Мартен реально великий, я люблю біатлон. Кожен день зважуюсь і міряю тиск, тому я не набрав кілограмів. Зараз важу 93,5 кг. Я перестав їсти хліб і ковбасу, а з індички не поправитися.

Мені вдома завжди добре, тим більше у мене є два коти. Лулу приходить, впевнено лягає у мене між ніг (правда, вона нелегка) і дивиться зі мною серіал. Також купую корм для чужих кішок у дворі. Я дзвоню всім друзям, дізнаюся, як вони відчувають себе - Блохін, Бессонов... Олег Володимирович почуває себе впевнено, Шаран каже, що ходить по лісу", - сказав Леоненко.