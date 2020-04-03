Франков: У Динамо є проблема з відсутністю грошей

Раніше Динамо варто було зважитися на експеримент і запросити тренера з-за кордону.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Був і залишаюся послідовним прихильником того, що Динамо потрібно було зважитися на експеримент і запросити тренера з-за кордону. Якого? Потрібно було провести серйозний пошук. Але, наскільки я розумію, серйозний пошук такого роду не вівся.

Свого часу були історичні переговори з Хітцфельдом, з Ульє, з Ле Гуеном і т.д. Але, по-перше, це ні в що не втілилося, по-друге, саме зараз це виходить на перший план зі страшною силою.

І мова про те, що Динамо зараз не по кишені тренер з ім'ям, але він і не потрібен. А ось якийсь випускник тренерської школи в Кельні, тобто людина амбітна, яка може використовувати Динамо як щабель для кар'єрного зростання, і ця користь буде взаємною, на мій погляд, була би вельми адекватним варіантом.

Звичайно, у Динамо зараз є проблема з відсутністю грошей. Але ми можемо згадати часи, коли з фінансами було все в порядку, а кияни посідали четверте місце, як було за Блохіна. Це незважаючи на те, що в ту команду були вкладені величезні гроші. Згадайте, там були дві серії закупівель по п'ятдесят мільйонів євро. Нинішньому Динамо таке і не снилося.

Крім того, вважаю, що Динамо не до кінця послідовно в своїй ставці на українську молодь. У команді залишається досить багато легіонерів, які абсолютно не сильніші за наших виконавців. Наявність українського паспорта хоча б полегшила завоювання вболівальницьких симпатій. І, якби Динамо проявляло себе в будівництві молодої української команди, нехай навіть іноді на шкоду результату, ми прощали б їй деякі невдалі результати. Або, принаймні, вони були б зрозумілі", - зазначив Франков.