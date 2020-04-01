Худжамов: На моє рішення залишити Маріуполь вплинув коронавірус

Колишній капітан Маріуполя Рустам Худжамов не знає чи завершить кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

"В емоційному плані – дуже важко, оскільки я віддав Маріуполю 8 років, дуже багато з ним пережив. Це непросто, але рано чи пізно все закінчується.

Плани на майбутнє? Поки ще не вирішив, чи буду я продовжувати кар'єру, чи буду рухатися в іншому напрямку - ще не знаю. Карантин цей і коронавірус теж позначилися", - сказав Худжамов.