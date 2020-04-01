Манчестер Сіті знайшов сенсаційну альтернативу Зінченку

Ніколас Тальяфіко може перебратися до АПЛ

Манчестер Сіті зацікавився захисником Аякса і збірної Аргентини Ніколасом Тальяфіком.

Про це повдіомляє фахівець Лукас Скальйола.

Пеп Гвардіола не задоволений комплектацією лівого флангу оборони Манчестер Сіті. У розпорядженні тренерського штабу є Олександр Зінченко, Бенжамен Менді, універсал Жоау Канселу та відданий в оренду Лейпцигу Анхеліньо.

Зінченко після осінньої травми досі не набрав оптимальних кондицій і програв боротьбу за основний склад Менді. Француз, своєю чергою, припустився низки грубих помилок і загалом розчарував Гвардіолу ставленням до тренувань і травматичністю. Тому Манчестер Сіті активно прочісує ринок в пошуках нового стабільного лівого фулбека.

Головним претендентом на Ніко виступав Челсі, однак Манчестер Сіті налаштований поборотися за нього. Також цим гравцем цікавиться дортмундська Боруссія.