 Кендзьора: У Михайличенка інші методи роботи ніж у Хацкевича | Футбол | Champion.com.ua
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Кендзьора: У Михайличенка інші методи роботи ніж у Хацкевича

Сьогодні 09:17 978 0
Томаш Кендзьора прокоментував зміну головного тренера Динамо
Кендзьора: У Михайличенка інші методи роботи ніж у Хацкевича
#Кендзьора, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Гра Динамо змінилася після приходу на пост головного тренера Олексія Михайличенка.

Про це розповів захисник киян Томаш Кендзьора.

"Ми почали добре цей сезон, тому що виграли Суперкубок України, але це був єдиний такий успіх. Потім ми грали в кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге. Повинні були проходити цього суперника. В гостях ми поступилися з рахунком 0:1, але вдома у нас були моменти, які потрібно було використовувати. Нам вдалося забити швидкий м'яч, але до перерви ми пропустили. У тому матчі була відкрита гра. Нам не вистачило зовсім трохи, щоб пройти далі. І після цього тренер Олександр Хацкевич був звільнений.

Відбулася зміна тренера, Олексій Михайличенко прийшов із зовсім іншими методами роботи. Наша гра змінилася, але ми також вилетіли з Ліги Європи, причому після групового раунду. Цього ніколи не траплялося раніше. В останні два моїх сезони в Динамо ми виходили в плей-оф, так що для нас це було розчаруванням", - розповів Кендзьора.

Нагадаємо, Лєднєв хоче повернутися у Динамо.

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