Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, чий контракт належить київському Динамо, має велике бажання грати у київському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"В Зорі кажуть: Зараз поїдеш і будеш в Лізі Європи грати, а ми — в Лізі чемпіонів! Я дуже радий, що допоміг команді вийти на друге місце. Перехід в Динамо влітку — величезний крок вперед, у мене є величезне бажання грати в цьому клубі", — зазначив Лєднєв.