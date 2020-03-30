Джерело - sport.uа.
Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, чий контракт належить київському Динамо, має велике бажання грати у київському клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"В Зорі кажуть: Зараз поїдеш і будеш в Лізі Європи грати, а ми — в Лізі чемпіонів! Я дуже радий, що допоміг команді вийти на друге місце. Перехід в Динамо влітку — величезний крок вперед, у мене є величезне бажання грати в цьому клубі", — зазначив Лєднєв.
Оренда Лєднєва в Зорі розрахована до кінця червня.
Нагадаємо, Скрипник хоче дограти сезон в УПЛ.