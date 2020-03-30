Циганик: Якщо чемпіонат продовжиться, і Динамо не здобуде друге місце, то будуть репресії

Київське Динамо у теперішньому складі здатне виграти Кубок України та стати срібним призером чемпіонату.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Той склад, який є наразі у Динамо, здатний виграти Кубок і здатний поборотися за друге місце.

Мені здається, що Михайличенко розумів, що може поборотися за друге місце з тим складом, який є. Якби він програв це друге місце - то голова полетіла б.

Я впевнений, що, якщо чемпіонат продовжиться, і Динамо не здобуде другу сходинку, то, думаю, будуть репресії", - сказав Циганик.