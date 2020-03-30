Циганик: Я слабо уявляю, як Грімм може повернутися в Україну після свого інтерв'ю

Конкуренція Ахметова та Коломойського триває з 96-го року і це не заважає розвиватися українському футболу.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Коли прочитав інтерв'ю Грімма, мені смішно стало. Людина приїхала два роки тому, його консультували, розказали всі складності.

А зараз він вийшов і там розказав... Обгадив, обгадив і поїхав. Я слабо уявляю, як він сюди назад тепер може приїхати. Мені не сподобалося це все. Ти їв з одного корита, ти тут жив, а тепер закінчився контракт, і ти пішов всіх обгадив.

Грімм сказав, що проблема пулу - це проблема конкуренції Ахметова та Коломойського? У нас ця конкуренція триває з 96-го року, але це ж не заважало нам розвиватися", - сказав Циганик.