Аліссон розповів, чи не було страшно переходити в Шахтар, попри війну в Україні

Бразильський вінгер Шахтаря Аліссон розповів, що йому не було страшно переходити до "гірників". До того ж розмова зі спортивним директором клубу Дарійо Срною допомогла зрозуміти, що він буде в безпеці, попри війну в Україні.

Його слова передає Футбол 24.

"Ніякого страху не було. Я усвідомлював, що це інша країна, інший континент, повністю відрізняються клімат, традиції, менталітет, звичаї, навіть їжа. Тому розумів, що потрібен буде час на адаптацію. Але також я знав, що в Шахтарі вже є багато бразильців, що, безумовно, полегшувало процес та звикання до нової ролі, місця.

Також спілкувався з Дарійо Срною, щодо питань безпеки включно. Він наголосив, що команда більшість часу перебуватиме якнайдалі від лінії фронту, у Львові. Тож це дало мені впевненість, що я і моя родина будемо у безпеці. Я враховував усі фактори при ухваленні рішення, і позитивного було більше", – сказав Аліссон.

Нагадаємо, бразилець доєднався до Шахтаря в березні 2025 року за 14 млн євро. За цей час він зіграв 13 матчів за Шахтар, у яких записав до свого активу 3 голи та 6 асистів.

Раніше Аліссон поділився емоціями після розгромної перемоги над Ільвесом у матчі кваліфікації Ліги Європи. В тій грі він відзначився дублем та віддав дві результативні передачі.