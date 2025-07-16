Були разом 12 років: Усик пояснив припинення співпраці з Красюком

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) пояснив припинення співпраці з його багаторічним промоутером Олександром Красюком.

Своїми думками він поділився у коментарі для The Stomping Ground.

Боксер зазначив, що вони не розірвали стосунки, а Красюк тепер буде допомагати йому в іншій сфері.

"Ми не розривали відносини з Алексом. Я будую бізнес, компанію USYK-17, і Красюк працює з нею. Ми припинили стосунки в боксі. Красюк допомагає мені з іншою роботою. Ми були разом 12 років, виграли великі трофеї, і продовжимо співпрацювати, але в інших сферах", – сказав Усик.

Напередодні Олександр Усик оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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