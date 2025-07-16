Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Були разом 12 років: Усик пояснив припинення співпраці з Красюком

Микола Дендак — 16 липня 2025, 11:12
Були разом 12 років: Усик пояснив припинення співпраці з Красюком
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) пояснив припинення співпраці з його багаторічним промоутером Олександром Красюком.

Своїми думками він поділився у коментарі для The Stomping Ground.

Боксер зазначив, що вони не розірвали стосунки, а Красюк тепер буде допомагати йому в іншій сфері.

"Ми не розривали відносини з Алексом. Я будую бізнес, компанію USYK-17, і Красюк працює з нею. Ми припинили стосунки в боксі. Красюк допомагає мені з іншою роботою. Ми були разом 12 років, виграли великі трофеї, і продовжимо співпрацювати, але в інших сферах", – сказав Усик.

Напередодні Олександр Усик оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Олександр Красюк Олександр Усик

Олександр Усик

Усик розповів, яку пораду дала йому мама напередодні реваншу з Дюбуа
Антон Горюнов: "У бою проти Усика "дияволи з минулого" нагадають Дюбуа про себе"
Це буде історичний момент, – Дюбуа поділився очікуваннями від реваншу з Усиком
Він герой для українців, – Атлас висловився про реванш Усика проти Дюбуа
Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2: усе про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Останні новини