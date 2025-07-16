Ексчемпіон світу допустив можливість повернення Ломаченка

Колишній чемпіон світу за версіями WBC та WBA у трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес допустив можливість повернення Василя Ломанчека, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Спортсмен поспілкувався із Fighthype.

"Мені дуже сумно через нього. Можливо, на нього впливає ситуація в Україні, яка триває вже роками. Ми всі чекаємо на завершення війни.

Можливо, він ухвалив це рішення заради відпочинку. Василь ніколи не відпочивав і зараз має можливість провести час зі своєю сім'єю, насолодитись життям та повернутись. Я цього дуже чекаю. Ви ж знаєте, як це робиться у боксі? Ти оголошуєш про завершення кар'єри, а через два роки повертаєшся", – розповів Лінарес.