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Лейпциг підписав нападника Леганеса

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 11:52
Лейпциг підписав нападника Леганеса
Ян Діомаде
РБ Лейпциг

РБ Лейпциг оголосив про підписання нападника Леганеса та збірної Кот-д'Івуару U-23 Яна Діомаде.

Про це повідомила пресслужба "биків".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума компенсації, за даними Transfermarkt, складає 20 мільйонів євро.

Минулого сезону 18-річний Діомаде зіграв лише 10 матчів на дорослому рівні, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Лейпциг оголосив ім'я нового головного тренера команди.

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