Лейпциг підписав нападника Леганеса

РБ Лейпциг оголосив про підписання нападника Леганеса та збірної Кот-д'Івуару U-23 Яна Діомаде.

Про це повідомила пресслужба "биків".

Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума компенсації, за даними Transfermarkt, складає 20 мільйонів євро.

RB Leipzig verpflichtet Yan #Diomande 🤝



Der 18-jährige Ivorer wechselt vom spanischen Club @CDLeganes zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 ✍️



Willkommen in Leipzig, Yan 💪 — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 16, 2025

Минулого сезону 18-річний Діомаде зіграв лише 10 матчів на дорослому рівні, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Лейпциг оголосив ім'я нового головного тренера команди.