Лейпциг підписав нападника Леганеса
Ян Діомаде
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг оголосив про підписання нападника Леганеса та збірної Кот-д'Івуару U-23 Яна Діомаде.
Про це повідомила пресслужба "биків".
Контракт розраховано до літа 2030 року, а сума компенсації, за даними Transfermarkt, складає 20 мільйонів євро.
Минулого сезону 18-річний Діомаде зіграв лише 10 матчів на дорослому рівні, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше Лейпциг оголосив ім'я нового головного тренера команди.