Грімм: В Україні кояться дикі речі

В Україні не можна побудувати сучасну футбольну лігу.

Про це розповів президент УПЛ Томас Грімм.

"В останній раз я був в Україні в лютому, і ситуація там була цілком нормальною. Однак зараз оголошено карантин і я, як іноземець, не можу потрапити в країну.

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Я не маю наміру знову балотуватися на пост президента ліги, оскільки переконався, що побудувати "Швейцарію" в умовах українських реалій не представляється можливим.

Хабарі? У порівнянні з історіями про власників українських клубів, це просто дрібниці. Всю картину нам, швейцарцям, просто неможливо зрозуміти, тут кояться дикі речі", - розповів Грімм.