Жиліна виступила із заявою щодо фінансової ситуації

Словацький клуб Жиліна через відсутність коштів на існування з 1 квітня буде розформовано.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Стратегія фінансування клубу базується на доходах від продажу гравців. Бюджет клубу на 2020 рік будується на доходи від трансферів гравців протягом літнього передсезонного періоду.

Сьогодні більш ніж ймовірно, що доходи від літніх трансферів будуть дуже близькі до нуля. Процес ліквідації може знизити тиск, під яким нам потрібно найближчим часом працювати", - йдеться в заяві.

Жиліна - семиразовий чемпіон Словаччини і один з найтитулованіших клубів країни. Чемпіонат Словаччини припинений через пандемію коронавірусу.

Раніше, клуб Єдиної ліги ВТБ розірвав контракти з усіма гравцями і припинить існування.