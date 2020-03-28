Ла-Ліга розглядає 3 варіанти відновлення сезону

Джерело - Marca.
Ла Ліга і Асоціація футболістів Іспанії налаштовані відновити сезон і розглядають три можливі сценарії його продовження.
Про це повідомляє Marca.
За найсприятливішого розвитку подій чемпіонат відновиться в середині травня і буде завершений в липні. Клуби готові до того, що доведеться грати тричі на тиждень.
Також вони згодні з можливим проведенням матчів без глядачів.
Другий сценарій - продовження сезону влітку і його завершення в серпні-вересні.
Якщо ж ситуація з пандемією не покращиться, то чемпіонат можуть відновити у вересні. При цьому наступний розіграш турніру доведеться перенести на нові дати.
Раніше повідомлялося, що у Іспанії хочуть дограти чемпіонат.