 Ла-Ліга розглядає 3 варіанти відновлення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Ла-Ліга розглядає 3 варіанти відновлення сезону

Сьогодні 09:27 529 0
Сезон може продовжитися навіть у вересні
Ла-Ліга розглядає 3 варіанти відновлення сезону
#Ла-Ліга

Джерело - Marca.

Ла Ліга і Асоціація футболістів Іспанії налаштовані відновити сезон і розглядають три можливі сценарії його продовження.

Про це повідомляє Marca.

За найсприятливішого розвитку подій чемпіонат відновиться в середині травня і буде завершений в липні. Клуби готові до того, що доведеться грати тричі на тиждень.

Також вони згодні з можливим проведенням матчів без глядачів.

Другий сценарій - продовження сезону влітку і його завершення в серпні-вересні.

Якщо ж ситуація з пандемією не покращиться, то чемпіонат можуть відновити у вересні. При цьому наступний розіграш турніру доведеться перенести на нові дати.

Раніше повідомлялося, що у Іспанії хочуть дограти чемпіонат.

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