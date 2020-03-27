Визначилась можлива дата нового сезону Ла-Ліги

Стала відома дата старту нового чемпіонату Іспанії

Ла-Ліга і асоціація футболістів Іспанії обговорюють можливість проведення нового сезону чемпіонату Іспанії починаючи з вересня цього року

Про це повідомляє Marca.

Одна з розглянутих ідей полягає в тому, щоб відновити нинішній сезон в травні, а наступний почати у вересні. Це можливо тільки в тому випадку, якщо уряд Іспанії скасує надзвичайний стан в країні.

Ще один можливий варіант полягає в тому, щоб у наступному сезоні відмовитися від зимової Різдвяної перерви і грати під час новорічних свят за аналогом англійського Boxing Day.

Раніше повідомлялося, що у Іспанії хочуть дограти чемпіонат.

Нагадаємо, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.