Визначилась можлива дата нового сезону Ла-Ліги

Джерело - espreso.tv.
Ла-Ліга і асоціація футболістів Іспанії обговорюють можливість проведення нового сезону чемпіонату Іспанії починаючи з вересня цього року
Про це повідомляє Marca.
Одна з розглянутих ідей полягає в тому, щоб відновити нинішній сезон в травні, а наступний почати у вересні. Це можливо тільки в тому випадку, якщо уряд Іспанії скасує надзвичайний стан в країні.
Ще один можливий варіант полягає в тому, щоб у наступному сезоні відмовитися від зимової Різдвяної перерви і грати під час новорічних свят за аналогом англійського Boxing Day.
Раніше повідомлялося, що у Іспанії хочуть дограти чемпіонат.
Нагадаємо, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.