У Іспанії хочуть дограти чемпіонат

Джерело - isport.ua.
Федерація футболу Іспанії планує дограти поточний сезон.
Про це розповів глава ФФІ Луїс Рубіалес.
"Наше головне завдання - це завершити сезон в Іспанії. Ми не можемо якусь частину команд підвищити, а аутсайдерів знизити. Це право має бути завойоване на футбольному полі. Сотні клубів чекають, коли сезон вийде дограти.
У той момент, коли Іспанія позбудеться від коронавіруса - це буде відмінний момент, щоб дограти чемпіонат. Може бути, це станеться в травні. Таке малоймовірно, звичайно, проте я буду радий помилятися", - розповів Рубіалес.
Раніше, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.