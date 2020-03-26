У Іспанії хочуть дограти чемпіонат

Федерація футболу Іспанії планує дограти поточний сезон.

Про це розповів глава ФФІ Луїс Рубіалес.

"Наше головне завдання - це завершити сезон в Іспанії. Ми не можемо якусь частину команд підвищити, а аутсайдерів знизити. Це право має бути завойоване на футбольному полі. Сотні клубів чекають, коли сезон вийде дограти.

У той момент, коли Іспанія позбудеться від коронавіруса - це буде відмінний момент, щоб дограти чемпіонат. Може бути, це станеться в травні. Таке малоймовірно, звичайно, проте я буду радий помилятися", - розповів Рубіалес.