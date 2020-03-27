Іщенко: Потрібно затверджувати результати УПЛ після 22-го туру

Фахівець поділився думкою, як потрібно підбивати підсумки УПЛ

Потрібно затверджувати результати змагань в УПЛ після першого етапу.

Про це заявив керівник ДЮФШ Динамо Олександр Іщенко.

"Чув думки, що потрібно все так залишити, як є після 23-го туру. Та ні, хлопці, який 23-й тур? Це означає, що ми після одного туру підбивати підсумки всього чемпіонату?

Мені здається, що це навіть обговорювати не варто. Потрібно затверджувати результати після першого етапу - після 22-го туру. Тут двох думок бути не може", - сказав Іщенко.

Раніше, Зубков вказав перевагу чемпіонату Угорщини над УПЛ.