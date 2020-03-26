 Фінал Кубка України зіграють у Тернополі – Протасов | Футбол | Champion.com.ua
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Фінал Кубка України зіграють у Тернополі – Протасов

Сьогодні 20:19 634 0
Олег Протасов прокоментував догравання Кубка України
Фінал Кубка України зіграють у Тернополі – Протасов
#Протасов, #Кубок України

Джерело - ua.tribuna.com.

Дата та місце Кубку України залишаються незмінними.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Всі змагання в Україні припинені. Чекаємо на закінчення карантину, а потім будемо коригувати всі наші дати і плани. Поки ніяких змін по даті та місцю проведення фіналу немає.

Але давайте не забувати і про півфінали, які повинні були відбутися 15 квітня. Уже очевидно, що в цей день матчі точно не пройдуть. Відповідно, потрібно буде затверджувати нову дату цих зустрічей.

Тому чекаємо завершення карантину, щоб вирішити це питання. Тернопіль залишається місцем проведення фіналу Кубка України, готується до проведення матчу, хоча введення карантину і внесло певні корективи в цей процес", - розповів Протасов.

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Кубка України.

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