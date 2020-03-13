Визначилися півфінальні пари Кубка України

Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 березня, у конференц-залі Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу та фінального матчу Кубку України-2019/2020.

За його результатами сформувалися наступні півфінальні пари: Маріуполь - Ворскла і Минай - Динамо.

Номінальним господарем поля у фіналі стане переможець пари Минай - Динамо.

Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, фінал - 13 травня в Тернополі на міському стадіоні.

У церемонії жеребкування взяли участь легенда тернопільського футболу Ігор Яворський, телеведуча Олександра Лобода та актор Тарас Стадницький.

Раніше, УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру.