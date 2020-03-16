Власник Гоффенгайма може створити вакцину проти коронавірусу

Компанія Гоппа може зробити прорив у боротьбі з коронавірусом

Власник Гоффенгайма Дітмар Гопп завершує розробку вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Компанія CureVac, яка належить Гоппу, працює над створенням вакцини та вийшла на фінішну пряму в своїх розробках. Прогрес німецьких вчених зацікавив Сполучені Штати та американського президента Дональда Трампа, які запропонували фірмі переїхати за океан. Проте, сам Гопп і німецький уряд запевнили, що цього не трапиться.

Нагадаємо, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.

Також, Бундесліга відмінила матчі 26 туру.