Бундесліга відмінила матчі 26 туру

Матчі чемпіонату Німеччини скасовані до 2 квітня

Німецький футбольний союз прийняв офіційне рішення про перенесення поєдинків 26-го туру Першої та Другої Бундесліги.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Очікувалося, що 26-й тур буде зіграний відповідно до графіка, а в понеділок, 16 березня, чиновники приймуть рішення про зупинку чемпіонату.

Футбольна влада Німеччини не стали ризикувати і зупинили проведення матчів чемпіонату негайно. Всі поєдинки майбутнього туру не відбудуться. Дане рішення буде діяти попередньо до 2 квітня.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Також, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.