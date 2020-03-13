Бундесліга відмінила матчі 26 туру

Джерело - football.ua.
Німецький футбольний союз прийняв офіційне рішення про перенесення поєдинків 26-го туру Першої та Другої Бундесліги.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
Очікувалося, що 26-й тур буде зіграний відповідно до графіка, а в понеділок, 16 березня, чиновники приймуть рішення про зупинку чемпіонату.
Футбольна влада Німеччини не стали ризикувати і зупинили проведення матчів чемпіонату негайно. Всі поєдинки майбутнього туру не відбудуться. Дане рішення буде діяти попередньо до 2 квітня.
Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.
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