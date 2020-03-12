Джерело - Чемпіон.
Екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер розкритикував гравців ПСЖ за тролінг нападника Боруссії Д Ерлінга Голанда після матчу Ліги чемпіонів.
Про це розповів Лінекер написав у Тwitter.
"Недостойно. Йому 19 років. З глузду з'їхати", - написав Лінекер.
Відзначимо, що Голанд часто святкує свої голи, імітуючи позу для медитацій.
Lack of class. He’s 19 for crying out loud. https://t.co/mCwAwRmkpL— Gary Lineker (@GaryLineker) March 12, 2020
Раніше, ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів.