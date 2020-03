Екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер розкритикував гравців ПСЖ за тролінг нападника Боруссії Д Ерлінга Голанда після матчу Ліги чемпіонів.

Про це розповів Лінекер написав у Тwitter.

Відзначимо, що Голанд часто святкує свої голи, імітуючи позу для медитацій.

Lack of class. He’s 19 for crying out loud. https://t.co/mCwAwRmkpL