Інгулець знищив Торпедо БЕЛАЗ у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
На зборах у Туреччині у контрольному матчі Інгулець зустрічався з білоруським Торпедо БЕЛАЗ (Жодіно).
Команда української Першої ліги святкувала впевнену перемогу. У складі Інгульця Бартулович оформив дубль і ще один гол забив Січінава.
3 березня Інгулець зіграє з казахським Акжайиком.
Контрольний матч
1 березня
Інгулець - Торпедо БЕЛАЗ 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Січінава, 2:0 - 24 Бартулович (пен), 3:0 - 53 Бартулович
Нагадаємо, Інгулець знищив чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.
Також, Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом.