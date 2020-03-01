Інгулець знищив Торпедо БЕЛАЗ у контрольному матчі

Бартулович оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

На зборах у Туреччині у контрольному матчі Інгулець зустрічався з білоруським Торпедо БЕЛАЗ (Жодіно).

Команда української Першої ліги святкувала впевнену перемогу. У складі Інгульця Бартулович оформив дубль і ще один гол забив Січінава.

3 березня Інгулець зіграє з казахським Акжайиком.

Контрольний матч

1 березня

Інгулець - Торпедо БЕЛАЗ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Січінава, 2:0 - 24 Бартулович (пен), 3:0 - 53 Бартулович

Нагадаємо, Інгулець знищив чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.

Також, Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом.