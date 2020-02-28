Хей: Бій Ф'юрі і Джошуа стане найбільшим в історії суперважкої ваги

Наступним суперником Тайсона Ф’юрі (30-0-1, 22 КО) має бути володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 22 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей.

"Зараз Ф'юрі чемпіон WBC і він повинен битися з власником поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа. Це буде неймовірний бій.

Напевно, цей поєдинок стане найбільшим в історії хевівейта, якщо дивитися по цифрам. Вони назбирають більше грошей, ніж хтось до цього в історії супертяжів. Це бій мрії. Все, про що б тільки могли просити в суперважкій вазі", - розповів Хей.