Визначилась офіційна дата бою Джошуа - Пулєв

Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 20 червня

Промоутер чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Гірн підтвердив домовленість з Бобом Арумом по бою з болгарином Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Таким чином, сторонам вдалося узгодити поєдинок без проведення торгів.

Джошуа і Пулєв битимуться 20 червня в Лондоні на футбольній арені Tottenham Hotspur Stadium, яка вміщує понад 60 тисяч осіб.

Для Джошуа бій з Пулєвим стане першим з моменту перемоги в реванші над Енді Руїсом (33-2, 22 КО). Британець в грудні минулого року виграв одноголосним рішенням суддів і повернув в свої руки три титули в хевівейті.

Пулєв 5 років тому вже претендував на пояси WBA, WBO і IBF, але видовищним нокаутом програв українцю Володимиру Кличку.

Раніше, Пулєва депортували із США.