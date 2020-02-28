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Каштру: Ми готові до будь-якого суперника в 1/8 фіналу

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Наставник гірників прокоментував матч з португальцями
Каштру: Ми готові до будь-якого суперника в 1/8 фіналу
#Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

У матчі-відповіді з Бенфікою (3:3) гравці донецького Шахтаря жахливо грали в першому таймі.

Про це заявив наставник команди Луїш Каштру.

"Ми жахливо грали в першому таймі, не могли домінувати ні в нападі, ні в обороні. Ми не контролювали суперників. Бенфіка притискала нас до штрафного майданчика весь перший тайм. Але в перерві ми здійснили зміни, і гравці почали проводити позиційні атаки і закрити найнебезпечніших гравців суперників.

Ми добре реагували на погрози суперника і діяли компактно. У першому таймі Бенфіка нас закрила на своїй половині, але в другому ми вже більше грали на чужій. По грі в другому таймі ми заслужили цей успіх. Майбутній суперник? У нас немає переваг. Нас нічого не лякає, будемо готові до будь-якого суперника. Ми завжди ретельно готуємося і поважаємо опонентів", - сказав Каштру.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 28 лютого.

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