Боруссія запрошує до основного складу 15-річного форварда

Джерело - espreso.tv.
Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр хоче залучити до тренувань із першою командою 15-річного форварда Юссуфа Мукоко.
Про це розповів сам тренер.
"У нас для нього є план, але я не можу сказати, коли він буде працювати з нами. Може бути, що це трапиться в березні, але нам ще потрібно дочекатися деяких речей", - розповів Фавр.
В цьому сезоні камерунець Юссуф Мукоко виступає за команду U19, де він провів 26 матчів, забив 35 голів і віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, Боруссія перемогла Вердер.