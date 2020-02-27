Боруссія запрошує до основного складу 15-річного форварда

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр хоче залучити до тренувань із першою командою 15-річного форварда Юссуфа Мукоко.

Про це розповів сам тренер.

"У нас для нього є план, але я не можу сказати, коли він буде працювати з нами. Може бути, що це трапиться в березні, але нам ще потрібно дочекатися деяких речей", - розповів Фавр.