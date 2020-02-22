Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 лютого, вібулися чергові поєдинки 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 22 лютого
Боруссія М - Гоффенгайм 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Гінтер, 1:1 - 90+2 Рібейру
Вердер - Боруссія Д 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Загаду, 0:2 - 66 Голанд
Герта - Кельн 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 4 Кордоба, 0:2 - 22 Кордоба, 0:3 - 37 Каїнц, 0:4 - 62 Каїнц, 0:5 - 69 Ут
Фрайбург - Фортуна 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Хоффманн, 0:2 - 61 Томмі
Нагадаємо, Баварія з труднощами перемогла аутсайдера Бундесліги.