Інгулець розібрався із казахстанським клубом у контрольному матчі

Чергова перемога Інгульця на зборах у Туреччині

Першоліговий Інгулець на зборах у Туреччині провів спаринг із клубом Окжетпес з Казахстану.

Команди провели матч у форматі чотири тайми по 30 хвилин. Казахстанська команда першою відкрила рахунок у матчі, однак згодом Інгулець завдяки голам Балана, Загальськог та Сули зміг здобути перемогу у матчі.

Контрольний матч

27 лютого

Інгулець – Окжетпес 3:1

Нагадаємо, Інгулець знищив чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.

Також, Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом.