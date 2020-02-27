Інгулець розібрався із казахстанським клубом у контрольному матчі

Джерело - sport-kr.com.uа.
Першоліговий Інгулець на зборах у Туреччині провів спаринг із клубом Окжетпес з Казахстану.
Команди провели матч у форматі чотири тайми по 30 хвилин. Казахстанська команда першою відкрила рахунок у матчі, однак згодом Інгулець завдяки голам Балана, Загальськог та Сули зміг здобути перемогу у матчі.
Контрольний матч
27 лютого
Інгулець – Окжетпес 3:1
Нагадаємо, Інгулець знищив чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.
Також, Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом.