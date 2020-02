Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Реалом

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw