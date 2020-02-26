Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
How we line-up at the Bernabeu!— Manchester City (@ManCity) February 26, 2020
Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus
Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden
🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw
На позиції лівого захисника замість Зінченка з перших хвилин зіграє Бенжамен Менді.
У 2020 році Зінченко зіграв лише в трьох матчах за Ман Сіті.
Раніше, Гвардіола взяв Зінченка до Мадрида.
Нагадаємо, Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів.