Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Реалом

Українець не допоможе команді у першому матчі проти мадридців

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

На позиції лівого захисника замість Зінченка з перших хвилин зіграє Бенжамен Менді.

У 2020 році Зінченко зіграв лише в трьох матчах за Ман Сіті.

Раніше, Гвардіола взяв Зінченка до Мадрида.

Нагадаємо, Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів.