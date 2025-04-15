Манчестер Юнайтед може залишитися без форварда до кінця сезону

Форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе ризикує пропустити залишок сезону через травму.

Про це повідомляє ВВС.

23-річний нідерландець незміг дограти нещодавній матч проти Ньюкасла (1:4) в межах 32 туру АПЛ. На 55-й хвилині він за допомоги лікарів залишив поле.

За інформацією джерела, у нападника виявили пошкодження підколінного сухожилля, яке залишить його поза грою на тривалий час. Можливо, футболіст більше не зможе вийти на поле цього сезону.

Очікується, що завтра, 16 квітня, головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім розповість про стан Зіркзе під час пресконференції перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона.

Джошуа Зіркзе приєднався до Манчестер Юнайтед минулого літа, перейшовши з Болоньї за 42,5 мільйона євро. У своєму дебютному сезоні в складі манкуніанців він відзначився 7 голами та 3 асистами в 48 матчах.

Раніше Джошуа Зіркзе розповів, хто саме надихнув його на фірмове святкування голу: Габріель Батістута чи Квентін Тарантіно.