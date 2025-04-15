Курйоз дня: Астон Вілла включила гімн Ліги Європи перед матчем-відповіддю з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 15 квітня, на "Вілла Парк" в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зійшлися Астон Вілла та ПСЖ.

Проте футбольні вболівальники, які прийшли на стадіон або включили трансляцію матчу, могли подумати, що вони потрапили на гру зовсім іншого турніру.

Коли команди вишикувалися на полі і вже готувалися почути гімн Ліги чемпіонів, на них чекав сюрприз. Людина, яка відповідає за музику на стадіоні, з якоїсь причини вирішила включити гімн Ліги Європи. Футболісти не могли зрозуміти, що відбувається – це було добре видно по виразам їхніх облич.

🫣🔊 Before kick off at the Aston Villa vs PSG game, the Europa League anthem was accidentally played. pic.twitter.com/TMTmtEAJ06 — EuroFoot (@eurofootcom) April 15, 2025

PSG and Aston Villa players react to the Europa League music playing ahead of kick-off 🤦‍♂️ pic.twitter.com/aUapxsYCaK — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 15, 2025

Але згодом помилка була виправлена і на "Вілла Парк" прозвучав гімн Ліги чемпіонів. Ймовірно, востаннє цього сезону: у Парижі команда Унаї Емері зазнала поразки з рахунком 1:3, а на момент написання новини вона програвала 1:2.

Нагадаємо, що завтра, 16 квітня, стадія чвертьфіналу головного єврокубку завершиться двома поєдинками: Реал намагатиметься створити диво у протистоянні з Арсеналом, а Баварія на виїзді спробує здолати Інтер.