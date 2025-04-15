Кучер запросив ексгравця збірної України у Чорноморець
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер запросив до свого тренерського штабу Олександра Грицая.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Грицай стане заміною Владислава Бурлаки, який допомагав Кучеру у його перших матчах на посаді.
Зазначається, що 47-річний фахівець відвідав останній матч "моряків" у Києві проти Оболоні (0:1) та після поєдинку разом з командою вирушив до Одеси разом із командою.
Нагадаємо, Грицай працював асистентом Кучера у СК Дніпро-1, входив до тренерського штабу луганської Зорі, очолював ВПК Агро та львівський Рух.
Як гравець виступав за Черкаси, Дніпро, Кривбас, Арсенал та Зорю. Має в активі три матчі за збірну України.
Чорноморець наразі посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 20 квітня на виїзді проти Вереса.