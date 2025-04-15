Джей Ді Венс зламав чемпіонський кубок NCAA на очах у Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розбив чемпіонський кубок NCAA (Національна асоціація студентського спорту) з американського футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Чемпіони цього сезону – команда університету Огайо – завітала до Білого дому, щоб зустрітися з лідерами країни.

Після промов від президента Дональда Трампа і тренера команди Раяна Дея на південній галявині Білого дому Венс, який родом зі штату Огайо, спробував підняти трофей.

Він не врахував конструкцію трофею, яка сконструйована так, що верхівка легко відокремлюється від його чорної основи, тому кубок розпався у нього в руках і в метушні він випустив його.

JD Vance just broke apart the College Football Playoff National Championship trophy on live television. pic.twitter.com/nQt8yPgtiI — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) April 14, 2025

The images of JD Vance breaking the College Football Championship trophy is better than the video pic.twitter.com/NJKapnHJoe — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 14, 2025

Лідер чемпіонів Трейвіон Хендерсон, який був поруч із Венсом, зумів спіймати верхню частину, а основу Венс підняв із землі.

Політик вирішив жартом прокоментувати подію в соцмережі "Х".

"Я просто не хотів, щоб трофей дістався комусь після команди зі штату Огайо, тому зламав його", – написав він.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6 — JD Vance (@JDVance) April 14, 2025

Нагадаємо, тиждень тому до Білого дому завітали переможці Major League Baseball Лос-Анджелес Доджерс. "Чемпіон" підготував статтю, яка детально знайомить із правилами та тонкощами бейсболу.