Без шансів для Тоттенгема: власник Борнмута готує для тренера Забарного новий контракт

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола найближчим часом отримає пропозицію про продовження контракту з клубом Іллі Забарного.

Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, власник "вишень" Білл Фоулі збирається вилетіти на зустріч з 42-річним іспанцем, щоб забезпечити продовження співпраці новою угодою. Чинний контракт сторін розрахований до літа 2026 року.

Таким чином Фоулі хоче зберегти фахівця, який нещодавно розглядався Тоттенгемом як кандидат на те, щоб замінити Ангелоса Постекоглу на чолі "шпор".

Але, незважаючи на інтерес лондонців, Іраола виявив бажання залишитися на "Віталіті Стедіум", щоб продовжити свою роботу з Борнмутом.

Андоні Іраола очолив Борнмут влітку 2023 року. У нинішньому сезоні команда Забарного посідає восьме місце в таблиці АПЛ, заробивши 48 очок за підсумками 32 турів.

Раніше стало відомо, що легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні може повернутися до тренерської діяльності – на нього претендує один з культових клубів Англії.