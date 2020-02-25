 Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом

Сьогодні 18:14 741 0
Олександр Зінченко може зіграти з Реалом у Лізі чемпіонів
Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом
#Манчестер Сіті, #Реал, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті взяв 22 футболісти на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

У число гравців потрапив український легіонер Олександр Зінченко.

Матч Реал - Манчестер Сіті відбудеться 26 лютого в Мадриді і почнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переміг Лестер у 27 турі АПЛ.

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