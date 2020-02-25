Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті взяв 22 футболісти на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
У число гравців потрапив український легіонер Олександр Зінченко.
The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ✈️— Manchester City (@ManCity) February 25, 2020
🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx
Матч Реал - Манчестер Сіті відбудеться 26 лютого в Мадриді і почнеться о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переміг Лестер у 27 турі АПЛ.