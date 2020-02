Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом

Манчестер Сіті взяв 22 футболісти на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

У число гравців потрапив український легіонер Олександр Зінченко.

